E' una ragazza il pirata che ha investito il bimbo di 2 anni a Brescia 

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Nella notte è stata fermata unadi 22ritenuta responsabile dell'incidente avvenuto martedì a Coccaglio (Brescia) in cui è rimasto gravemente ferito un bambino di due. Il, che era nel passeggino spinto dalla mamma a ridosso delle strisce pedonali, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Papa Giovdi Bergamo, dove è stato trasportato in eliambulanza subito dopo lo schianto. Secondo le prime indiscrezioni laavrebbe detto di essere scappata per paura. Ora dovrà rispondere di lesioni stradali gravi e omissione di soccorso e fuga. Alla donna si è arrivati grazie alle telecamere stradali.

