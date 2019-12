Durante la comunione | donna nel prendere l’ostia morde il dito del sacerdote | le urla del

Leggi la notizia su baritalianews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ledi dolore disumane del prete si sono udite in tutta la chiesa. E’ successo alle 18,30 di due giorni fa in una chiesa del nord del Salentola celebrazione dell’Eucarestia. Il prete, come era suo solito, stava amministrando laai fedeli che erano in tanti. Una, forse distratta, non ha tenuto conto delle necessarie distanze e oltre aha anche addentato ildel povero parroco. Il morso ha provocato un fortissimo dolore al prete che ha iniziato are. Il prete si è fermato per qualche minuto perché impossibilitato nel procedere. Laha chiesto scusa più volte ma l’evento ha suscitato qualche sorriso tra i tanti fedeli in coda per ricevere la. Il parroco ha voluto da quel momento in poi che i fedeli prendesserocon la propria mano per evitare altri e ulteriori spiacevoli e dolorosi disguidi. Per ...

fedecara89 : @_SpaceJay___ @irreverent_the Però è proprio durante la scuola primaria che ci si avvicina a catechismo e comunione… - leccenews24 : Morde il dito al sacerdote durante la comunione, il prete: “da ora l’ostia si riceve in mano” -