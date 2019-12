Due furti in una notte | trovati con attrezzi lavoro rubati e 30 chili di rame | denunciati

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma – Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno denunciato a piede libero 2 giovani cittadini romeni di 17 e 20 anni, con precedenti, domiciliati a Tolfa. I Carabinieri della Stazione di Tolfa, a seguito di due distintisu autovettura messi a segno la scorsa, hanno avviato un’attivita’ investigativa che ha consentito di risalire ai due ragazzi. Dopo averli individuati, i militari hanno proceduto alla perquisizione della loro abitazione dove e’ stata rinvenuta la reva asportata dalle auto ‘ripulite’ poche ore prima: una motosega, diversidae 30 kg di, dei quali i cittadini romeni non hanno saputo giustificarne il possesso e la provenienza. Tutto il materiale e’ stato restituito ai legittimi proprietari, mentre ile’ stato sequestrato. Al termine degli ...

_Carabinieri_ : Arrestate dai #Carabinieri della Compagnia di #Alba due persone e deferite altre sette per concorso in furto aggrav… - Corrierearezzo : Ladri in negozi e studi, due colpi sventati in via Dante #arezzo #dante #furti #ladri - Corriere di Arezzo - saraassicura : Furti in casa durante le festività natalizie. Vediamo insieme l’ultima ricerca dell’Osservatorio Sara Assicurazioni… -