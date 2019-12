DRAGON QUEST BUILDERS 2 disponibile su Steam

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Square Enix Ltd. oggi ha pubblicato l’acclamatissimo™ 2 su PC (®). La versione perha tutti i contenuti scaricabili (DLC) usciti in precedenza con il season pass della versione PlayStation®4, tra cui i pack Hotto Stuff, Aquarium, Modernist, nuove ricette, tagli di capelli, vestiti e aree da esplorare. Fin dalla sua uscita su console’anno,2 ha conquistato i cuori di più di un milione di giocatori in tutto il mondo. I giocatori su PC possono partire per un’avventura a blocchi da soli o con i loro amici nella modalità co-op e mettersi nei panni di un giovane costruttore naufragato sull’Isola del Risveglio insieme a Malroth, un giovane misterioso che soffre di amnesia. I due esploreranno insieme varie isole e svilupperanno a mano a mano ...

spsuperpanda : @ActuG @ActuGTV Dragon Quest VIII - THOMASDEBORAH04 : @ActuG @ActuGTV Dragon Quest VIII - jeune_claude : @ActuG @ActuGTV Dragon Quest VIII -