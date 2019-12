Dopo il titolo sessista di Libero su Nilde Iotti | Sallusti rincara | «Le romagnole famose

Leggi la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) «Era facile amarla perché era una bella emiliana simpatica e prosperosa come solo sanno esserlo le donne emiliane. Grande in cucina e grande a letto. Il massimo che in Emilia si chiede a una donna». Recita così un passo dell’articolo di Giorgio Carbone pubblicato sul quotidianoil 5 dicembre, dedicato alla prima presidentessa della Camerain occasione dei vent’anni dalla scomparsa e della fiction a lei dedicata della Rai. Screen daL’articolo, accusato di sessismo, è stato posto all’attenzione dell’Ordine dei giornalisti, che ha deciso di deferire il giornale al Consiglio di disciplina, l’organo che decide se e come applicare sanzioni nei confronti dei giornalisti (dalle multe alla radiazione dall’Albo). A provare a difendere il collega ci ha pensato Alessandro, direttore de Il Giornale, che durante ...

