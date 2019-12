Domenica 22 l’inaugurazione dello ‘Spazio 5 Stelle’ di Santa Maria Capua Vetere

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto22 Dicembre dalle ore 17 verrà inaugurato uno ‘’Spazio 5’ ain via Corso Aldo Moro 233. Uno spazio aperto e messo a disposizione soprattutto per i cittadini che avranno un nuovo punto di riferimento. Sarà un vero e proprio luogo d’incontro, confronto, partecipazione e attività su tutti i temi che riguardano la nostra città. Tutti avranno voce in capitolo portando le proprie idee e la propria voglia di partecipare alle attività del nostro gruppo. Il fine di questa nuova avventura sarà quello di elaborare nuove soluzioni condivise mettendo a disposizione della cittadinanza appuntamenti fissi, incontri con portavoce e tanto altro.si terrà il 22 Dicembre dalle ore 17 con la presenza dei nostri due Portavoce comunali Angelo Alfano e Silvia Cauli e di tanti altri Portavoce del Movimento, regionali e ...

