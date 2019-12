Domani la premiazione del XV concorso d’arte e poesia “Il natale ieri e oggi”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Tutto pronto per ladella XV Edizione delInternazionale die arte “Il, indetto dall’accademia internazionale “Alfonso Grassi”, presieduta da Raffaella Grassi, con il patrocinio dell’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno e della Provincia di Salerno. La cerimonia ufficiale di conferimento dei riconoscimenti si svolgerà giovedì 12 dicembre alle ore 10 presso l’auditorium del Centro Sociale di Salerno, in via Cantarella. Per l’occasione, nell’atrio, sarà allestita una mostra con tutti i lavori artistici partecipanti al. A portare i saluti istituzionali ci saranno: Eva Avossa, vice sindaco e assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Salerno; Paki Memoli, consigliera del Comune di Salerno; Maria Rosaria Meo, Consigliera della Consulta ...

