Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Via libera definitivo al decreto: e' stato approvato dal Senato con il voto di fiducia chiesto dal governo, con 160 voti favorevoli, 119 contrari e nessun astenuto. Il provvedimento che prevede norme per l'accelerazione e il completamento della ricostruzione nei paesi colpiti dal, aveva avuto l'ok della Camera il 28 novembre scorso. Diventera'con la pubblicazione del testo sulla Gazzetta ufficiale.LA NORMA Dallaa tutto il 2020 dello stato diper le regioni del Centro Italia colpite dal terremoto del 2016 allo stop dell'aumento dei pedaggi autostradali, fino alla semplificazione e accelerazione della ricostruzione privata. Norme specifiche anche per ilche ha colpito l'Emilia Romagna e l'isola di Ischia. Infine, l'Art-bonus viene esteso anche alle citta' di Venezia, Mestre e Matera, flagellate dal maltempo. Sono le principali novita' ...

ilfogliettone : Dl sisma è legge. Proroga emergenza per Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria - - venti4ore : Decreto sisma è legge, ok finale Senato - PicchioNews : Fiducia del Senato al decreto sisma: è legge | PicchioNews -