Discarica abusiva in un terreno privato a Salvitelle | il sindaco Scelza | “Attiva

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Un’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti pericoli e non, quali eternit, pneumatici, plastiche, vetro e suppellettili vari, gettati in unin località Cammardà. È il contenuto dell’ordinanza firmata nelle scorse settimane daldel comune di, Maria Antonietta. Ad spiegarlo è lo stesso primo cittadino, alla guida della città del Tanagro da soli sei mesi. “La– raccontaad Anteprima24 – è adiacente la strada statale 407 ed è collocata in un. La rimozione dei rifiuti – dice – in questo caso spetta al titolare delper questo motivo ho emesso ordinanza sindacale di rimozione al proprietario. Purtroppo – aggiunge – non è la prima volta che gli incivili ignoti abbandonano i rifiuti sui cigli delle strade del ...

