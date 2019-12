Dio è donna e si chiama Petrunya | trama | cast e anticipazioni

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dio èe siNon è solo il periodo dei cinepanettoni e commedie leggere ma anche di pellicole brillanti come Dio èe si. Il lungometraggio, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 12 dicembre 2019, è stata diretto da Teona Strugar Mitevska, regista macedone nota al grande pubblico per opere come The Woman Who Brushed Off Her Tears, I Am from Titov Veles e How I Killed a Saint. Il film dai toni drammatici, prodotto da Sister and Brother Mitevski, Entre Chien et Loup e Vertigo, è stato presentato in concorso nella selezione principale della Berlinale di quest’anno e selezionato tra i tre finalisti del Premio Lux. Ma qual è la sinossi di Dio èe si? Dio èe siStip, comune nella parte centro-orientale della Repubblica di ...

TheNiki94 : @HuffPostItalia woow bacia una donna che trasgressione , oh mio dio - MarcoScasso : @Morelembaum1 ARGGGGHHHH! L'HA DETTO!!! L'HA DETTO!!! _PIZZA BIANCA_!!! Dio abbia pietà di te DONNA!!! ???? - ladymarian34 : @Dio @skate9502 Sconsiglio BB, è fuorviante. Prima cosa era una donna, Brigitte, e manco era credente. Non giova alla Ditta. -