Destiny 2 | nemmeno la Stagione dell' Alba vede il ritorno di Cayde-6

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Bungie sta portando in vita di nuovo un leggendario personaggio morto'universo di2 ovvero Saint-14, che risorgerà attraverso un viaggio nel tempo molto complicato. Molti giocatori hanno preso la palla al balzo, sperando che il prossimo ad essere reintrodotto in2 sia il tanto amato-6.Sfortunatamente, Bungie ha annullato quei sogni quasi all'istante. In un'intervista con il progettista narrativo senior Bungie Jonathan To e il responsabile del designa nuova, Tom Farnsworth, gli sviluppatori hanno spiegato perché-6 non tornerà, almeno non in questo momento. "Il viaggio nel tempo che vedrete nellaè localizzato su Mercurio. Osiride fallisce nella sua missione per salvare Saint-14, ed è ora in missione per salvare un Titano, niente di più, niente di meno. Ed è in grado di farlo solo una volta".La meridiana di Osiride è ciò ...

