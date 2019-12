Daspo per 75 ultras granata | denunce per 32 tifosi del Napoli

Leggi la notizia su quotidianodiragusa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Blitz della Polizia di Torino che sta procedendo alla notifica di 75emessi dal questore del capoluogo piemontese

poliziadistato : Emessi 75 Daspo nei confronti appartenenti gruppo 'Torino Hooligans' 71 persone denunciate, 500 sanzioni amministra… - repubblica : I Torino Hooligans fuori dallo stadio: daspo per tutti i 75 ultrà. E per altri 40 di Napoli e Inter [aggiornamento… - mauroberruto : Siamo tornati alle prestazioni standard, peraltro nella giornata in cui si scopre che l'On.(?) Di Muro aveva messo… -