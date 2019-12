Daniele Potenzoni | mistero sulla sparizione | la lettera e quella testimone

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il 36ennesparì dal nulla mentre andava in udienza dal Papa. Dal 2015 la famiglia vive un incubo. Ed il suo caso è un vero enigma. Il padre di, Francesco, rivolge degli appelli per ricevere aiuto circa la scomparsa del figlio. L’uomo chiede che vengano affissi manifesti ed avvisi in luoghi … L'articololaè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Italia_Notizie : Scomparsa di Daniele Potenzoni, video-appello del padre: «Vi prego, mettete locandina in bar e negozi» - Corriere : Daniele, sparito da 4 anni e mezzo. Il padre: «Mettete il manifesto con il suo volto in bar e negozi» - roma24 : Scomparsa di Daniele Potenzoni, video-appello del padre: «Vi prego, mettete locandina in bar e negozi»… -