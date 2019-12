Dall’European Research Council oltre 600 milioni per gli scienziati europei, italiani quarti (Di mercoledì 11 dicembre 2019) In che modo il cambiamento climatico modellerà la superficie terrestre? Quali sono gli effetti a lungo termine sulla salute degli additivi alimentari? Sono solo alcune delle domande a cui promettono di rispondere i ricercatori di tutta Europa, finanziati dall’European Research Council (Erc), che ha assegnato grant per un totale di oltre 600 mln di euro ad una serie di progetti. Ad aggiudicarsi i finanziamenti, 301 scienziati e studiosi di spicco in tutta Europa: se i tedeschi sono i più numerosi, gli italiani si collocano comunque al quarto posto per nazionalità. Ben diversa la classifica dei centri di ricerca: scorgendo l’elenco ne troviamo solo sette nella Penisola, fra cui il Politecnico di Milano, la Sissa, la Fondazione Istituto italiano di tecnologia, Unimore, l’Istituto italiano di Astrofisica, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e la Normale ...

