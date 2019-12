CTR Nitro-Fueled | disponibile il Gran Premio Invernale

Leggi la notizia su gamerbrain

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Lanciati nella neve su una Slittaaddobbata: il tuo Bandicoot preferito è tornato pieno di allegria natalizia neldel Paese delle Meraviglie! A partire dal 12 dicembre, ilWinter Wonderland offre una pista completamente nuova, Gingerbread Joyride, oltre a nuovi personaggi, kart, oggetti disponibili nel pit-stop e una skin di Spyro molto speciale che rallegrerà sicuramente le tue vacanze. Preparati a gareggiare in uno stile perfetto per le vacanze con queste fantastiche funzionalità: NUOVA PISTA: sfreccia attraverso una scena da vacanza come nessun altro in Gingerbread Joyride! Dalle tonalità calde e accoglienti del villaggio di pan di zenzero ai fantastici scenari idilliaci del Paese delle Meraviglie, questa pista farà sicuramente scatenare l’allegria mentre superi gli ...

nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Crash Team Racing Nitro-Fueled: pubblicato il trailer sul Winter Festival Grand Prix - nicorobin4444 : RT @NintendoHall: Crash Team Racing Nitro-Fueled: pubblicato il trailer sul Winter Festival Grand Prix - ShoutaZeLunatic : Nitro Squad Megumi #ctr #CrashTeamRacing #CrashTeamRacingNitroFueled -