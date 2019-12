Crolla muro di contenimento | evacuate cinque famiglie

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Grosso spavento a Montelupo Fiorentino, dove poco dopo le ore 21 di martedì 11 dicembre èto unche si affaccia su via Marconi, travolgendo alcune auto.sono state. CrollodiIn base a quanto si evince dal profilo Facebook del Comune di Montelupo Fiorentino, poco dopo le ore 21 si è sentito “un grande boato e poco dopo èto ilche si affaccia su via Marconi, quello che qualche mese fa era stato dipinto dallo street artist Ligama. Sotto le macerie sono rimaste alcune auto”. Ildi, franato per una trentina di metri, ha travolto, purtroppo, le auto in sosta e provocato ingenti danni. Per precauzionesono state. Due di essere hanno già trovato sistemazione presso parenti, mentre “alle altre tre sta pensando l’amministrazione comunale”. Sempre per precauzione, ...

QuiNewsEmpolese : Un boato, crolla muro di contenimento - CorrierediSiena : #Firenze #crollo #Montelupo #Fiorentino - Corriere di Siena - dani1art : @emergenzavvf Un muro di quelle dimensioni non crolla senza aver dato segni in precedenza, quando la manutenzione? -