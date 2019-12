Crolla muro di contenimento di una collina a Montelupo Fiorentino | auto distrutte

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Undidi unato ieri sera a(Firenze): le ricerche dei vigili del fuoco nella notte, anche coi cani e un drone, hanno escluso la presenza di persone sotto le macerie e i detriti.alcunein sosta ed evacuate 5 famiglie (una quindicina di persone) dalle abitazioni vicine. In corso la rimozione delle macerie e della terra franata. La strada e l’adiacente passerella pedonale sul fiume Pesa rimangono vietate al transito. Sul posto carabinieri, protezione civile, polizia municipale e operai del comune. Le cause del crollo sono in corso di accertamento.L'articolodidi una, evacuate 5 famiglie Meteo Web.

