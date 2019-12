Cristina Marino e Luca Argentero aspettano il loro primo figlio (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il famoso attore Luca Argentero ha da poco dato una bellissima notizia sul suo profilo Instagram, annunciando che presto diventerà papà. Ha pubblicato una foto, insieme a Cristina Marino, mentre sorridono e si stringono le mani e l’ha accompagnata con la frase: “io e te… diventiamo tre!” La notizia si è presto diffusa sui social e sui giornali di gossip, scatenando la reazione dei migliaia di fan dell’attore e anche dei suoi colleghi. Tanti sono stati i messaggi ed i commenti di congratulazioni. Per adesso l’attore non ha rivelato altro, ne sunese di gravidanza di Cristina, ne come l’hanno scoperto, ne quando partorirà, ne se sanno già se avranno un maschietto o una femminuccia. Anche Cristina Marino è una giovane attrice italiana. Lei e Luca Argentero si ...

Leggi la notizia su bigodino

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Cristina Marino