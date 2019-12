Cristiano Biraghi sotto attacco | simboli fascisti sui parastinchi

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) È davvero impazzita nelle ultime ore la polemica social contro, a causa della simbologia fascista rappresentata sui suoie ripresa in diretta televisiva durante il match di Champions Inter-Barcellona.Non è passata inosservata l’immagine diche si aggiusta idurante l’attesissimo match europeo Inter-Barcellona, vinto dai blaugrana nei minuti finali. I nerazzurri sono fuori dalla Champions con soli sette punti conquistati in 6 giornate, troppo pochi per poter pensare ad una qualificazione agli ottavi. Ma, nelle ultime ore, la polemica social riguarda solo l’ex terzino della Fiorentina i cuihanno rievocato. Immagini e scritte che sono state subito collegate a quell’epoca dagli utenti, che non hanno preso di buon gusto la scelta di ...

repubblica : Cristiano Biraghi e i parastinchi di Inter-Barcellona, polemica social: 'Hanno simboli fascisti' [aggiornamento del… - PaoloD29 : RT @isentinelli: Deve esserci un nesso tra quanto Cristiano Biraghi, giocatore dell'Inter, sia molto scarso e molto fascio. - Wooltonsound : Cristiano Biraghi dell'Inter è uno squallido fascista paraculo. -