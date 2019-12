Cristiana Capotondi sulla nuova fiction Ognuno è perfetto | “Fa superare…”

Leggi la notizia su lanostratv

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Anticipazioni: “Mai porsi limiti” Lunedì 16 dicembre debutta su Raiuno ladiretta da Giacomo Campiotti,, con, Edoardo Leo e un gruppo di attori con la sindrome di down. La serie racconta la storia di Rick, un ragazzo con la sindrome di down, che viene assunto nel reparto packaging di una fabbrica di cioccolato torinese, gestito interamente da un gruppo di giovani con disabilità.interpreta Miriam, la proprietaria della cioccolateria. Dice l’attrice in un’intervista su Nuovo Tv: “Questaci spinge a superare i nostri limiti e a non mollare mai. E’ un modo per trasmettere a chi la guarderà l’invito alla libertà che è quella con cui vive questo gruppo di ragazzi straordinari che desidera la felicità perché il resto è già stato ...

