CR7-Higuain firmano il successo Juve a Leverkusen

(Di giovedì 12 dicembre 2019), 11 dic. (Adnkronos) – Lantus, già matematicamente prima, chiude la fase a giorni di vincendo 2-0 in casa del Bayer. Alla BayArena i bianconeri mettono a segno il quintosu 6 partite grazie ai gol di Cristiano Ronaldo al 75′, eal 93′. La classifica finale del gruppo D vede i bianconeri in testa con 16 punti, alle loro spalle si qualifica agli ottavi di finale l’Atletico Madrid (2-0 alla Lokomotiv Mosca), 10, scivola in Europa League il Bayer, 6 punti, eliminata la Lokomotiv ferma a 3. La prima azione degna di nota alla BayArena è di marca tedesca, al 9′ conclusione larga di Demirbay con Buffon che controlla, subito dopo pallone filtrante di Danilo perche controlla e serve Ronaldo che non ci arriva d’un soffio. All’11’ occasione del Bayer con Diaby che colpisce l’incrocio ...

