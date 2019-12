Costruzioni | Patuanelli | ‘al Mise avviato confronto per rilancio’

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Roma, 11 dic. (Adnkronos) – Al ministero dello Sviluppo economico si è svolto oggi il tavolo sull’edilizia, presieduto dal ministro Stefano, a cui hanno partecipato il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le associazioni e i sindacati del settore edile.In apertura,ha sottolineato come “l’obiettivo di questo incontro è quello di avviare unal fine di individuare nuove misure e verificare gli strumenti esistenti, attraverso il coinvolgimento sinergico sia del Mef che del Mit, in modo da dare risposte funzionali al rilancio di un settore da anni in difficoltà”.L’edilizia, ha rilevato, “rappresenta, sia per numero di imprese e lavoratori coinvolti, sia per il volume di fatturato prodotto, uno dei settori di traino dell’economia italiana e quindi parte importante della politica industriale del ...

CislNazionale : RT @FilcaCisl: #Costruzioni, vertice al Mise. #CgilCislUil e #FenealFilcaFillea: 'Accolta la nostra proposta al ministro Patuanelli di coin… - FilcaCisl : #Costruzioni, vertice al Mise. #CgilCislUil e #FenealFilcaFillea: 'Accolta la nostra proposta al ministro Patuanell… - StefanoTesi64 : RT @FilcaCisl: #Edilizia, in corso al @MISE_GOV il tavolo sul rilancio del settore delle #costruzioni, presieduto dal ministro #Patuanelli.… -