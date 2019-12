Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ladell’Unesco. È stata infatti iscritta l’11 dicembre 2019, all’unanimità, nella Lista Rappresentativa delculturale immateriale dell’Unesco. Da questa data l’Italia acquisisce il primato in assoluto di iscrizioni in ambito rurale e agroalimentare. Superando anche Turchia e Belgio.ladell’Unesco Laè la tradizionale pratica pastorale di migrazione stagionale degli animali di grossa e media taglia verso condizioni climatiche migliori come le pianure. I pastori transumanti, come viene sottolineato anche nel dossier di candidatura presentato dall’Italia insieme a Grecia e Austria. Hanno una conoscenza approfondita dell’ambiente, dell’equilibrio ecologico tra uomo e natura e dei cambiamenti climatici. Si tratta infatti di uno dei metodi di allevamento più ...

notizieit : Cos’è la transumanza e perché merita di essere patrimonio dell’Unesco? -