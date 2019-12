Cosa sono i 49 milioni della Lega | la storia

Leggi la notizia su newsmondo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)i 49: lavicenda. Perquisizioni tra Milano, Lecco e Monza, accertamenti sulle Associazioni. Riprende la caccia ai 49. Nella giornata del 10 dicembre la Guardia di Finanza ha effettuato diverse perquisizioni concentrate soprattutto tra Milano, Lecco e Monza. Gli accertamenti degli inquirenti interesserebbero in particolar modo l’Associazione Maroni presidente. Bruno Galli, presidente dell’Associazione Maroni, è indagato con l’accusa di riciclaggio. L’ipotesi degli investigatori è che 450.000 euro transitati per l’Associazione siano stati girati su conti riconducibili al partito e non siano stati spesi, come invece dichiarato, per l’acquisto di materiale a sostegnocampagna elettorale. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/salviniofficial/ Ladei 49...

