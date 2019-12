Cosa prevede l’European Green Deal | il piano Ue per l’ambiente di Ursula von Der Leyen

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (foto: Getty Images) “Oggi è l’inizio di un lungo viaggio”. Così la presidente della Commissione europeavon Derha presentato il primoeuropeo sul clima – European, definito dai giornaliNewper assonanza con l’iniziativa statunitense – un vero e proprio patto climatico tra gli stati membri che vuole azzerare le emissioni entro il 2050 – raggiungendo così la cosiddetta neutralità climatica – e ridurle fino al 55 per cento entro il 2030. “È il nostro uomo sulla Luna” ha detto von Derdopo l’adozione del documento finale dal collegio dei commissari, prima della presentazione al Parlamento europeo. We will invest all our energy into Europe

Mov5Stelle : La Camera ha approvato il #DecretoIstruzione, un provvedimento che getta le basi per un sistema scolastico, univers… - Mov5Stelle : Il #DecretoIstruzione è stato approvato alla Camera. Finalmente posti di lavoro stabili e soluzioni durature per m… - SBerritta : RT @Agenzia_Italia: La Camera approva la risoluzione della maggioranza sul #Mes. Ecco cosa prevede. -