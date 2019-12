Cosa contiene il green new deal del governo italiano

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ribattezzato il "primo atto normativo delnew" dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, il decreto Clima, con il via libera definitivo della Camera, viene convertito in legge. È un provvedimento cheuna serie di misure per raggiungere l'obiettivo di rispettare gli obblighi previsti dalla direttiva comunitaria sulla qualità dell'aria e sul contrasto al cambiamento climatico. Tra le misure più innovative, il "buono mobilità" per i residenti nei Comuni su cui pendono procedure d'infrazione comunitarie per smog che scelgono di rottamare auto e moto, optando per trasporto pubblico e bici anche elettriche, e gli incentivi per i "corner", ovvero quegli esercizi commerciali che decidono di vendere prodotti sfusi o alla spina, soprattutto per quel che riguarda prodotti inquinanti come detersivi e saponi. PROGRAMMA STRATEGICO NAZIONALE Il...

