Corte Costituzionale | svolta storica | la prima donna presidente

Leggi la notizia su inews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per laitaliana arriva una: ladella storia repubblicana Per certi versi l’11 dicembre 2019 rimarrà una dataper la politica italiana. Laavrà il primo, facendo fare al nostro paese, anche per quanto concerne le quote rosa nelle posizioni di vertice, un … L'articolo: laproviene da www.inews24.it.

lauraboldrini : Per la prima volta una donna, evviva. Presidente della Corte Costituzionale è Marta #Cartabia Buon lavoro a lei e… - matteorenzi : L’elezione di Marta Cartabia alla Presidenza della Corte Costituzionale è un segnale bellissimo. Una donna, giovane… - luigidimaio : Auguri di buon lavoro alla presidente Marta #Cartabia, stimata giurista e costituzionalista, prima donna eletta al… -