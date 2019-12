Corte costituzionale | la prima volta di una donna presidente | eletta Marta Cartabia

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per launaarriva al vertice della. I giudici della Consulta hanno elettola giurista cattolica. Approdata allanel 2011 su nomina dell’allora capo dello Stato Giorgio Napolitano, dal 2014 viceè docente di dirittoe ha un profilo internazionale per studi e pubblicazioni. Originaria della provincia di Milano, ha 56 anni ed è tra i più giovani presidenti che la Consulta abbia avuto. La scorsa estate,della nascita del Conte bis,aveva sfiorato un altroto. Il suo nome era circolato come possibile premier di un governo di transizione e se la cosa fosse andata in porto sarebbe stata lanella storia italiana a ricoprire l’incarico didel Consiglio. Sposata e madre di tre figli, alla Consulta è stata relatrice di importanti sentenze, come quelle ...

RaiNews : Corte Costituzionale, Marta Cartabia è il nuovo presidente. Prende il posto di Giorgio Lattanzi. È la prima donna a… - Corriere : Presidenza Corte costituzionale, per la prima volta eletta una donna - Corriere : Presidenza Corte costituzionale, per la prima volta eletta una donna -