Corsa contro il tempo | Israele verso le urne I parlamentari del Likud e del Blu e Bianco

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) E' una doppiail quella che si sta tenendo in queste ore alla Knesset, il Parlamento israeliano. Mentre si sta cercando di sfruttare fino agli ultimi secondi della scadenza naturale di questa sera a mezzanotte per tentare di formare un governo e non andare alle terze elezioni in undici mesi, cinquehanno presentato un disegno di legge per lo scioglimento anticipato del Parlamento, per evitare di andare a votare in una giornata di festa ebraica. Tra le due opzioni, la seconda ha piu' possibilita' di vittorie. Idele del Blu e, compreso colui che aveva presentato la legge per la dissoluzione del precedente Parlamento a giugno, hanno presentato stamattina un disegno di legge, inserendo anche la data delle prossime elezioni. La legge elettorale prevede che le elezioni si svolgano 90 giorni dopo la dissoluzione naturale del Parlamento, ...

