Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Madrid, 11 dic. (askanews) – “I nostri politici, ihanno bisogno di una visione globale”. Luca, astronauta dell’Esa e attuale comandante della Stazione spaziale internazionale si è collegato in videoconferenza con la, il vertice mondiale dell’Onu sui cambiamenti climatici in corso a Madrid, in Spagna e dallo Spazio ha lanciato un monito al mondo della politica a guardare oltre. “Al momento siamo capaci di guardare a quello che succede oggi o domani – ha detto il colonnello– ma questo è un modo molto limitato diche rischia di rinchiuderci in una gabbia. Abbiamo invece bisogno di avere una visione proiettata verso i prossimi 10 o 20 o 50 anni. Ilnon è nostro ma dei nostri figli che stanno crescendo nel mondo che stiamo creando per loro, ecco perché serve una visione, cioé ...

margreco_tg3 : Alla #Cop25 é il giorno di #GretaThunberg, eletta “Person of the Year” da @TIME. Ma anche del nostro @astroLuca Par… - notizieit : Cop25, Parmitano ai leader mondiali: dovete pensare al futuro - Focus_it : .@astro_luca alla #COP25: per salvare la Terra occorre capacità di visione -