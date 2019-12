Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) “Per ideipiùnon c’è, non c’è undi emergenza sul cambiamento climatico. Senza pressioni i politici non fanno molto”.si è rivolta agli esponenti politici questa mattina durante la Conferenza dell’Onu sui cambiamenti climaticiin corso a Madrid: “Non abbiamo più tempo per ignorare la scienza“. La sensazione dell’attivista svedese è che per la politica “non ci sia urgenza nel mettere in campo interventi per affrontare il riscaldamento globale. Ma dopo un anno e mezzo dall’avvio della sua protesta ha trovato ancora più ragioni per parlare aipiù”. Non è la prima volta chesi rivolge ai politici. Un anno fa, alla Cop24 di Katowice in Polonia, aveva detto: “Ci state rubando il futuro, come vi permettete”. E oggi, dopo aver acquisito altri ...

NicolaPorro : Per il segretario generale dell’#Onu «gli sforzi per combattere il #CambioClimatico sono destinati al fallimento pe… - brongosalvatore : RT @CaressaGiovanni: Cop25, Greta: 'Non voglio spaventarvi, c'è bisogno di ottimismo. Il prossimo sarà un decennio decis… - TutteLeNotizie : Cop25, Greta Thunberg: “I leader dei Paesi ricchi non hanno senso di panico per l’emergenza… -