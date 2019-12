Contro il mito dell’uomo forte serve una repubblica europea

Leggi la notizia su internazionale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Per fermare l’ascesa di movimenti illiberali c’è solo una soluzione: costruire un’Europa unita, potente e democratica. Leggi

Devilscorps : RT @_maria1523_: Condivido parola per parola quello che ha detto questo ragazzo. Un mito ?? Bravissimo ! La gente del Sud... non dovrebbe… - canablach : RT @LinkIdeeperlatv: Oggi esce il nuovo numero di Link, Contro la tv. Vi presentiamo in anteprima una delle 25 retoriche che abbiamo affron… - luiginotedesco : RT @_maria1523_: Condivido parola per parola quello che ha detto questo ragazzo. Un mito ?? Bravissimo ! La gente del Sud... non dovrebbe… -