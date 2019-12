Conte | L' Italia non ha nulla da temere sul Mes

Leggi la notizia su agi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sul Mes "l'non hada" perché "il suo debito è pienamente sostenibile", e "lo dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione Ue, e i mercati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppenell'Aula della Camera nel corso delle comunicazioni in vista del Consiglio Europeo. "Il governono non farà mancare le proprie proposte", aggiunge il premier, e confido anche "nel Parlamento. Rivendicherò un metodo inclusivo" a partire dai parlamenti per un percorso che "non deve essere elitario ma ampiamente partecipato" che abbia al "centro i bisogni dei cittadini". La revisione del Mes "non apporta modifiche sostanziali al trattato già esistente" e "non introduce" alcun "automatismo nella ristrutturazione del debito di uno Stato, ha detto ancora il presidente del ...

Capezzone : Sul #Mes, conclusivamente. Parlare ancora di #pacchetto come fanno #Conte, #Gualtieri e #M5S (quando però il pacche… - msgelmini : Conte, Di Maio e compagni cancellano #cedolare secca su #affitti locali commerciali. Invece di rianimare un settore… - nzingaretti : Bene Conte che sul #Mes smonta una a una le bugie delle destre. Basta raccontare frottole agli italiani. Gli altri… -