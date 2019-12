Consigliere leghista insulta le Sardine nere | “Se non nuotano battono”

Leggi la notizia su notizie

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildi Cremona, nonché segretario cittadino, Pietro Burgazzi ha condiviso su Facebook degli insulti alle. Dopo aver pubblicato un immagine con delle donne di colore che manifestavano in un corteo, è arrivato il commento del. Il post è stato immediatamente cancellato dal profilo, ma molti utenti lo hanno segnalato. Nell’immagine si vedevano le “” in corteo “per difendere i diritti di clandestini e immigrati”. Il commento di Burgazzi, invece, era: “Quando non battono,”. L’ondata di indignazione a seguito del messaggio ha portato ilalle dimissioni.Un comportamento inaccettabile per undi Cremona: Paolo Burgazzi ha pubblicato un commento contro le. Corredato dall’immagine di un corteo, il ...

