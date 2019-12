Conferenza stampa Rino Gattuso | la presentazione in diretta del tecnico del Napoli

Leggi la notizia su viagginews

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)di, laindeldel: le novità dopo l’esonero di Carlo Ancelotti. Come ampiamente previsto e anticipato, da ieri sera Carlo Ancelotti non è più l’allenatore del. L’esonero è arrivato in un momento particolare per la squadra, che ieri ha dominato con il Genk, ma che … L'articolo, laindeldelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

juventusfc : ?? Atterrati! E adesso alla #BayArena per la conferenza stampa! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri e @Miralem_Pjanic ?? #B04Juve -