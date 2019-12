Conferenza stampa Gattuso | “L’obiettivo è la Champions League | ho rifiutato tante squadre”

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019): le prime parole da nuovo tecnico del Napoli di Rinodirettamente da Castelvolturno Rinosi presenterà ina Castelvolturno come nuovo allenatore del Napoli. Inizio dellaalle ore 18.00: diretta “Ho detto sì al Napoli perché negli ultimi 10 anni è stato protagonista in Italia e in Europa. Anche se non sta attraversando un momento positivo in campionato, è una grande squadra. Quasi tutti i giocatori sono funzionali al tipo di calcio che voglio fare. La prima volta che mi sono visto con il presidente è stato domenica, ho fatto 6 ore in macchina ad andare e 6 a tornare altrimenti mi beccavate voi (giornalisti, ndr). Con Ancelotti ci siamo sentiti stamattina, sono stati due giorni non facili; sapevo che dovevo affrontare una discussione, chiarirmi con Ancelotti, e dopo ho dovuto ...

juventusfc : ?? Atterrati! E adesso alla #BayArena per la conferenza stampa! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri e @Miralem_Pjanic ?? #B04Juve -