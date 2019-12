Conferenza stampa Fonseca | «Farò turnover E su Ancelotti…»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019), ecco le parole dell’allenatore della Roma in vista della gara di Europa League contro il Wolfsberger Paulo, allenatore della Roma, è intervenuto inper presentare la partita di Europa League contro il Wolfsberger. Ecco le sue dichiarazioni: FLORENZI – «Non voglio più parlare di questa questione. Quando penso che abbiamo bisogno di Florenzi gioca, altrimenti no. E’ come qualsiasi altro giocatore». FORMAZIONE – «Sto pensando a un po’ di. Under ci sarà. Kalinic? Sta bene, si sta allenando bene. E’ una soluzione. Per questa giocherà Dzeko, ma lui sta meglio. E’ stato infortunato ed è tornato. Dzeko giocherà, Kolarov e Pau Lopez no». MERCATO – «A centrocampo abbiamo Cristante, Veretout e Diawara. Poi Pellegrini, Mkhitaryan che può giocare là. Non vogliamo cambiare niente. Cristante sta meglio esta ...

juventusfc : ?? Atterrati! E adesso alla #BayArena per la conferenza stampa! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa della Juventus, con @Miralem_Pjanic e Maurizio #Sarri! LIVE ????… - juventusfc : Fra pochi minuti la conferenza stampa di Mister #Sarri e @Miralem_Pjanic ?? #B04Juve -