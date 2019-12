Concorso Regione Emilia Romagna | 138 Agenti di Polizia Locale | cosa sapere per partecipare

Leggi la notizia su leggioggi

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Indetto il corso-per la copertura a tempo pieno e indeterminato di 138di, categoria giuridica C e posizione economica C1. Ai volontari delle Forze Armate sono riservati 27 posti ai sensi dell’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3 e dell’art. 678 comma 9 del d.lgs. 66/2010. I vincitori verranno assunti nei seguenti Enti Locali del territorio regionale in questo modo: Enti Locali Numero assunzioni Comune di Bologna 70 Comune di Codigoro 1 Comune di Goro 1 Comune di Lagosanto 1 Comune di Modena 3 Comune di Noceto 1 Comune di Parma 7 Comune di Piacenza 15 Comune di Reggio11 Comune di San Lazzaro di Savena 3 Comune di Valsamoggia 2 Provincia di Forlì-Cesena 2 Provincia di Reggio2 Unione Bassa Val d’Arda e Fiume Po 1 Unione Distretto Ceramico 2 per il Comune di Formigine Unione Rubicone e ...

