Leggi la notizia su cronacasocial

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)stazione di Basilea in Svizzera, domenica una donna hato un panino. Quando lo ha addentato, ha sentito uno strano scricchiolio. Dopo il primo morso, tra le due fette diacquistato dcatena di supermercati, la donna hato qualcosa di disgustoso: nel suo pranzo c’era un. «Cos’è? Sembra un!». A raccontare la disavventura è stata una lettrice di 20 Minuten che, scioccata, ha subito contattato il giornale tramite suo genero, inviando le foto del ‘corpo estraneo’: «Quando ha visto quel, ha pensato subito che fosse il suo. Ma in pochi secondi è apparso lampante che fosse di qualcun altro. Come sia finito nelè proprio un mistero». LEGGI ANCHE: 13 dicembre, perché a Palermo si mangiano le arancine? «Una cosa del genere non deve e non può accadere», ha commentato il portavoce diAndrea ...

CronacaSocial : Compra il pane alle noci alla #Coop e ci trova dentro un dente umano. ???? La foto shock è sul web. GUARDA??… - cyborgx009x : La mia vicina di casa ha 85 anni e almeno una volta alla settimana compra il pane che piace a me e me lo regala. So… - Lordskary : Hai visto che Adobe compra Oculus? Sarà un grande 2020 in giro per l'Italia e molto lontano da questa impressionabi… -