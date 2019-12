Completato il test del primo aereo passeggeri elettrico

Leggi la notizia su wired

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) (Foto: Darryl Dyck/Bloomberg via Getty Images) eBeaver hail suodi dieci minuti sorvolando il fiume Fraser a Richmond nello stato canadese della Columbia Britannica, sarà proprio lui ilcommerciale (ovvero adibito al trasporto). Una storia interessante quella che arriva da oltreoceano dato che il design di questo piccolo velivolo arriva direttamente dal 1946. A pilotare l’idrovolante eBeaver c’era nientemeno che l’amministratore delegato della società Harbour Air dietro al progetto ovvero Greg McDougall. “Oggi abbiamo scritto la storia”, ha commentato poco dopo il breve volo di dieci minuti che fa da piccolissimo antipasto prima del debutto commerciale che avverrà nel 2022. eBeaver è una versione che è modificata in modo profondo rispetto al modello originale Havilland DCH-2 Beaver con a bordo un propulsore ...

