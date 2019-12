Compagnoni Sky | Ancelotti penalizzato da un mercato folle a livello tattico

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Mauriziocommenta a Sky il bilancio dei 18 mesi di Carlocome allenatore del Napoli con un voto appena sotto la sufficienza, nonostante la grande esperienza del tecnico di Reggiolo «Il bilancio dial Napoli è da 5,5 ed è una cosa assai strana perché siamo in presenza di un grandissimo allenatore. Il Napoli di Carlo è andato bene nei primi mesi della scorsa stagione, poi da gennaio c’è stato un declino. La doppia sfida con l’Arsenal doveva aprire occhi alla società, non nel senso che doveva esonerare prima l’allenatore, ma che doveva capire prima che c’erano problemi. Poi in questa stagionesi è trovato in difficoltà perché c’è stato uneccellente dal punto di vista delle individualità, ma. Il Napoli è un colossale equivocoe non sarà facile per Gattuso. Poici ha ...

