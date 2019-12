Come seguire il viaggio di Babbo Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)ildinella notte tra il 24 e il 25 dicembre? Il sogno di tutti i bambini è incontrare il simpatico vecchietto che porta loro i regali chiesti nella letterina. Volete mettere l’emozione che potranno provare seguendo in diretta il suo? Ovviamente poco prima della mezzanotte tutti i bambini devono andare a dormire, altrimentinon lascerà mai i suoi regali. Ma visto che il suocomincia dall’Australia, quando da noi è ancora primo pomeriggio, potrebbe essere un momento bello da condividere con i bambini, tracciando ildi Santa Claus. La tecnologia viene in soccorso di tutti i giorni, con una serie di siti internet e di app che possiamo sfruttare per rendere ancora più viva la magia del. Così quando sarà ora potremo vedere a che punto è ildel vecchietto, cercando di capire se va tutto bene e ...

borghi_claudio : Ero al gazebo StopMES a discutere con un (educatissimo) studente della Bocconi che non la pensava come me. Arriva u… - drinkwater695 : @magnificers @INLOVEWITHDS Ma anche io voglio seguire le vostre fan page! Come si chiamano? - danyfeffe : RT @de_giovannna: Per chi ho aiutato a fare seguire da @GaryBarlow e non mi ha fatto gli auguri di compleanno, per chi si professava amico… -