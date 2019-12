Come ha reagito la squadra all’esonero di Ancelotti | il retroscena del CDS

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) All'interno dell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, viene svelato un importante retroscena. La reazione dei calciatori all'esonero di Ancelotti è stata triste e piena di rammarico. Alcuni calciatori si sarebbero riversati in un pianto che sapeva molto di sfogo, dopo il periodo negativo passato in compagnia dell'ex tecnico di Reggiolo. La sofferenza si leggeva nel volto dei giocatori sotto contratto con il Napoli. Aria pesante e grande silenzio. Una reazione forte, ma allo stesso tempo piena di consapevolezza: serve tornare a vincere. E questo si potrà fare solo con la voglia e con la testa. Che probabilmente è mancata in queste ultime sortite.

