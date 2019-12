Come Gattuso può aiutare il Napoli | “risultati e senso d’appartenenza”

Leggi la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minuti– Per quanto riguarda l’aiuto chepuò dare al, ne risponde poco fa lo stesso neo allenatore, durante la conferenza stampa di presentazione. Alla domanda, cosa puoi dare a questa squadra,resta con i piedi per terra, soffermandosi sul concetto di coesione e suldi appartenenza. “Non dobbiamo parlare di ciò che può dare solo l’allenatore – spiega– dobbiamo viaggiare di pari passo. In questo momento abbiamo bisogno di pensare solo alle prossime sfide per uscire da questo problema”. “Ora – continua– testa bassa e lavoro, abbiamo l’obbligo di giocare un certo tipo di calcio. – Con risultati ed’appartenenza possiamo esprime un buon gioco, questa è la prima chiave per riprendere il cammino in campionato”. “E’ normale – racconta il mister – che quando le cose non vanno ...

