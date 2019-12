Ciclismo | Damiano Caruso pronto per la nuova stagione | “Il ciclismo non è fatto solo di

Leggi la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)per unaemozionantedi, la seconda con una rinnovata Bahrein-McLaren. In seguito alla partenza di Nibali in direzione Trek-Segafredo, il corridore siciliano potrebbe avere maggiore spazio per inseguire qualche soddisfazione personale. Nella scorsa annataha svolto bene il ruolo di gregario, mettendosi in mostra in prima persona soltanto con il secondo posto a Pinerolo al Giro d’Italia e con la quinta posizione nella diciottesima tappa del Tour de France. Ecco le parole pronunciate daa cyclingnews: “So che se andrò in pensione con cinque vittorie o con una vittoria, non cambia nulla per le statistiche, quello che cambia è la mia soddisfazione personale, quindi voglio farlo per me stesso e non per gli altri. Con la condizione che avevo all’ultimo Giro d’Italia, avrei potuto facilmente finire nella top 10, ma vincere un ...

