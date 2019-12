Chiedono soldi agli alunni delle elementari | il giallo dei volontari | «Mai autorizzati»

Leggi la notizia su ilmattino

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Entrano a scuola per illustrare un progetto sulla sana alimentazione ma, una volta in classe,sostenendo che l?offerta è finalizzata ad aiutare i piccoli...

michelepll : @GianpieroScanu @mrcllznn Poi si chiedono come ha comprato la villa....con i soldi dei calunniatori patentati. - NicoViscomi : @IlMaritodoro I soldi vanno dati a chi non può lavorare altrimenti implodiamo faccio decine di colloqui al mese i r… - T_Grady89 : @SirDistruggere Per togliere le fatture non si chiedono soldi, le basi proprio... -