Chiara Ferragni Instagram | maglioncino aperto e sotto solo il reggiseno | «Sempre più

Leggi la notizia su urbanpost

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono passati i tempi in cuiveniva presa in giro per il suo seno piccolo. A differenza di quello che si possa pensare: no, non si è rifatta il seno. L’influencer ha scoperto il push up ed è letteralmente impazzita per questo tipo diè la fashion blogger numero uno d’Italia. Lei ha portato il concetto di influencer da noi e l’ha reso un vero e proprio business. Bella, determinata e senza paura delle critiche. Questa è: una tipa tosta e lo dimostra ogni giorno. Ma la scoperta del push up le ha davvero cambiato la vita. Ora l’influencer pubblica molto più foto hot, proprio come il suo ultimo post. Leggi anche: Martina Stella, sensuale come una diva del passato: «Bella da paura!»e il periodo d’orosta vivendo un momento molto positivo della sua vita. Il suo film documentario ...

HuffPostItalia : Giancarlo Magalli: 'Chiara Ferragni guadagna miliardi e non sa fare niente” - inPradaalpanico : Ho sognato Chiara Ferragni tipo che litigavamo perché le dicevo che non sapeva vestirsi - fvdesunshine : RT @xfilippomaria: chiara ferragni hai fatto un capolavoro ?? -