Chi era Tomasito | il bambino argentino che riposa accanto al Papa

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) La storia del piccoloha commosso il web. Ilmalato di cancro aveva un unico desidero che è stato esaudito daFrancesco. Nessun giocattolo, nessun viaggio e nemmeno qualcosa di materiale; il suo sogno erareal Santo Padre.Bergoglio, infatti, si conoscevano da tempo e vivevano entrambi a Buenos Aires. Dopo la morte del piccolo, avvenuta nel 2013 (quando venne elettoFrancesco) al Vaticano arrivò un’urna con delle ceneri.Bergoglio ha deciso di esaudire il desiderio del piccolo angelo che oranel Cimitero Teutonico. Chi eraFrancesco si è commosso di fronte alla storia del piccolo, unmorto nel 2013 a causa del cancro. Il Pontefice, infatti, ha deciso di realizzare il suo ultimo desiderio: essere sepoltoBergoglio. “Vorrei poter stare un po’ vicino ...

