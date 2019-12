Chi è Synnøve Karlsen, Clarice Orsini nella serie TV ‘I Medici’ (Di mercoledì 11 dicembre 2019) Synnøve Karlsen è tornata a interpretare Clarice Orsini nella fiction I Medici, giunta al terzo capitolo – Nel Nome Della Famiglia -, che è anche quello finale. Co-produzione italo-inglese, nelle prime due serie ha ottenuto uno strabiliante successo di pubblico, al quale hanno fatto da contrappunto alcune critiche di stampa ed esperti, legate alla sua scarsa accuratezza dal punto di vista storica. Composta da otto episodi trasmessi da Rai 1, la fiction ha concluso il suo ciclo. Synnøve Karlsen è nata a Glasgow, in terra scozzese, il 30 Luglio 1996. Si trasferisce nella capitale britannica a 13 anni. Proprio a Londra frequenta la Guildhall Drama School al termine della quale fa il suo debutto nel mondo dello spettacolo, interpretando la parte di Holly nel serial BBC Clique. Fu, come a volte accade, totalmente casuale, un colpo di fortuna: stava cantando A Case Of You alle nozze del ...

Leggi la notizia su cronacasocial

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Chi Synnøve