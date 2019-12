Chernobyl protagonista alle nomination dei SAG Awards 2020 ma mai come Stranger Things e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Un'altra giornata importante per il cinema e il mondo delle serie tv americana con la pubblicazione delledei SAGe nuove polemiche sui social. La premiazione della 26esima edizione si terrà il prossimo 19 gennaio ma oggi, a distanza di un mese e poco più, c'è chi punta il dito contro gli attori e le attrici che hanno votato i loro colleghi assegnando loro lee i relativi premi segnando il loro possibile trampolino di lancio verso qualcosa di importante soprattutto nel campo del cinema.The Irishman, C'era una volta a... Hollywood e Storia di un matrimonio sono al centro delleper il cinema mentre per la tv segna il suo "debutto" la nuova serie AppleTV+ The Morning Show ma trovano spazio anche le note The Walking Dead e La fantastica signora Maisel. Ciliegina sulla torta di quest'anno è l'arrivo di, la miserie HBO che ha ...

franzmaltoni : Netflix fa 3 su 5 nella categoria Miglior film drammatico, The Irishman porta a casa cinque nomination ma non quell… -